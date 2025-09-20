Napoli in scooter nel centro storico con armi e droga | arrestato 21enne dopo fuga

Un 21enne napoletano è stato arrestato la scorsa notte dalla Polizia di Stato con le accuse di porto illegale di arma da fuoco, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per il giovane è scattata anche una sanzione amministrativa per detenzione di droga a uso personale.

