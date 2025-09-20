Napoli il mistero Noa Lang | ecco perché Conte lo tiene in panchina

Tre vittorie in campionato, un esordio amaro ma a testa alta in Champions. Il Napoli di Antonio Conte viaggia a vele spiegate, ma tra tante certezze c’è un piccolo mistero che incuriosisce i tifosi. Riguarda Noa Lang, uno dei primi e più attesi colpi del mercato estivo, visto in campo per appena 17 minuti. Non è un caso, né una bocciatura. È una precisa strategia di Conte, basata su due motivi chiari. Perché Noa Lang non gioca. 1. Il Salto Tattico: dalla Eredivisie alla “Scuola Conte”. Il primo motivo è puramente tattico. Arrivare nel campionato italiano dalla Eredivisie olandese è come passare da una jam session a un’orchestra sinfonica. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, il mistero Noa Lang: ecco perché Conte lo tiene in panchina

In questa notizia si parla di: napoli - mistero

Fuga da casa e mistero: “Sandro visto a Napoli”. Mobilitazione per trovarlo

La tomba di Dracula è a Napoli? Il mistero della sepoltura di Vlad III

Gli eventi fantasma, le accuse di 50 Cent e John Legend, i biglietti non venduti: cosa c’è dietro il mistero dei concerti saltati a Napoli

Sangue di San Gennaro, miracolo o reazione chimica: il mistero sul grande prodigio di #Napoli Vai su Facebook

Il delitto della Napoli bene, un mistero lungo 50 anni. La famiglia sterminata che aprì la porta al killer - X Vai su X

Non solo De Bruyne, passi avanti anche per David. Ed è caccia al sostituto di Kvara; Noa Lang, talento e follia: il Napoli punta sull’ala olandese per il dopo-Kvara; Chi gioca contro il Sassuolo, la probabile formazione del Napoli: la scelta di Conte su De Bruyne e chi sostituisce Lukaku.

Mistero Noa Lang, Conte non punta sull'olandese. Due possibili motivi - Il Napoli ha iniziato la propria stagione con tre vittorie in campionato e una sconfitta in Champions League. Segnala msn.com

Lucca e Lang: due oggetti misteriosi nel Napoli di Conte - Noa Lang e Lorenzo Lucca restano due oggetti misteriosi nel Napoli di Conte: pochi minuti in campo, gerarchie chiare e un investimento ancora da giustificare. Da gonfialarete.com