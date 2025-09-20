Napoli il messaggio di Conte dopo Manchester è da brividi | cosa ha detto alla squadra

Mister Conte ha voluto caricare la squadra dopo la sconfitta nell’esordio stagionale di Champions League contro il City: parole da vero leader Per il Napoli è tempo di pensare nuovamente alla Serie A. Archiviata la pratica Manchester City dal sapore amaro, gli azzurri ora pensano solo a preparare nel miglior modo possibile la quarta giornata di campionato, in programma lunedì 22 settembre. Gli uomini di Antonio Conte sfideranno il Pisa tra le mura amiche dello stadio Diego Armando Maradona, alle ore 20:45. Un match che può sembrare sulla carta abbordabile, ma nasconde numerose insidie. Per questo motivo, mister Conte ha voluto caricare la squadra dopo il ko di Manchester, in modo da scongiurare possibili ripercussioni: il discorso è da brividi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, il messaggio di Conte dopo Manchester è da brividi: cosa ha detto alla squadra

Conte dopo la Champions: «Mentalità giusta, è l'ora di reagire» - Se un inglese batte le mani a un avversario, vuol dire che questo avversario ha giocato con passione, orgoglio e amore. Si legge su ilmattino.it

Napoli, sconfitto ma non travolto: in 10 resiste un tempo e Conte elogia la squadra - Un ko anche preventivabile sul campo del Manchester City, ma che non ridimensiona gli azzurri. tuttomercatoweb.com scrive