Nonostante la sconfitta maturata giovedì sera all’Etihad, Antonio Conte ha comunque un motivo per esultare. Ecco i dettagli. Certo, il rammarico di sapere come sarebbe andata in 11 contro 11 resta ma, ad oggi, è tempo di guardare avanti e di registrare gli aspetti positivi emersi dalla notte di Champions. Lunedì, al Maradona, è atteso il Pisa e ci vorrà la massima attenzione. La gara non andrà sottovalutata e gli azzurri dovranno sfruttare al massimo i propri punti di forza per portare a casa il risultato. Tra questi, ne spicca uno in particolare. Napoli, c’è una buona notizia: ecco quale. La sciagurata espulsione di Di Lorenzo, ha costretto gli azzurri ad alzare il fortino fin dal ventesimo minuto e, se da un lato il Napoli è stato costretto a un match di grande sofferenza e fatica, dall’altro è stato evidente come questa squadra abbia una tenuta fuori dal comune. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, il ko col City regala comunque un’ottima notizia: Conte gongola