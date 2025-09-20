napoli gutierrez verso il debutto contro il pisa

Un investimento da 20 milioni di euro, un’attesa lunga quasi tre mesi e una curiosità che cresce di giorno in giorno tra i tifosi. Il momento di vedere in campo Miguel Gutierrez con la maglia del Napoli sembra finalmente arrivato. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Antonio Conte potrebbe regalargli i primi minuti contro il Pisa. Il Momento si Avvicina. L’attesa ha una spiegazione chiara: un’ operazione alla caviglia subita a inizio luglio, che ha richiesto un percorso di recupero attento e senza fretta. Già tornato a disposizione contro la Fiorentina, ora lo spagnolo ha messo nel mirino la sfida di lunedì sera al Maradona. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

