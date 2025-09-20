Napoli fermo per tentato omicidio dopo una rissa a Sant’Antimo

Napoli, fermo per tentato omicidio: giovane accusato di rissa e porto d’armi finisce a Poggioreale. Su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, la Polizia di Stato ha dato esecuzione, il 18 settembre scorso, a un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura nei confronti di un giovane gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione di arma da sparo e rissa. Il provvedimento precautelare raccoglie gli esiti delle indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord e condotte dalla Squadra Mobile di Napoli e dal Commissariato di Frattamaggiore. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it