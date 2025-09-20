Napoli ecco la ‘Peace School’ il corso per gli operatori di pace intitolato a Mario Paciolla
Tempo di lettura: 3 minuti Il mondo della Pace si riunisce a Napoli per la prima volta nella “ Peace School ” dedicata a Mario Paciolla, l’operatore di Pace napoletano tragicamente scomparso in Colombia. L’iniziativa, promossa dall’Università di Napoli L’Orientale e dal Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, si svolgerà dall’8 all’11 ottobre presso l’Istituto di Storia Patria nella sala “G. Galasso” del Castelnuovo (Maschio Angioino). La Peace School Mario Paciolla vuole offrire un orientamento concreto ai giovani universitari verso le professioni della solidarietà e della cooperazione internazionale, settori spesso poco conosciuti ma di cruciale importanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
