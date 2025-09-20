Napoli Di Lorenzo si scusa dopo l’espulsione contro il Manchester City | Colpa mia ma ci rifaremo
Napoli, Di Lorenzo dopo l’espulsione contro il Manchester City: «Colpa mia, ma ci rifaremo». Le parole del capitano azzurro Serata amara per il Napoli all’Etihad Stadium. La squadra di Conte, tecnico dei partenopei è pronto a rilanciare le ambizioni europee degli azzurri, è uscita sconfitta 2-0 dal Manchester City nei quarti di finale di Champions . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Il Napoli, in dieci dopo 20' per l'espulsione di Di Lorenzo, resiste solo un tempo prima di essere travolta dai goal di Haaland e Doku. Delude Anguissa, forse la sostituzione di De Bruyne non è stata la scelta migliore per Antonio Conte
