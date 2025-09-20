Il capitano azzurro sta per tagliare un traguardo davvero impressionante, a dimostrazione del suo enorme impatto con la maglia partenopea. Giovanni Di Lorenzo e il Napoli, una storia d’amore colma di successi. Con la fascia al braccio, il terzino azzurro ha potuto alzare al cielo due Scudetti, ha potuto giocare con e contro alcuni dei giocatori più forti al mondo e ha potuto consacrarsi come uno dei migliori laterali destri in circolazione nelle ultime stagioni. La sua crescita è sempre stata direttamente proporzionale al rapporto d’amore instaurato con la piazza. Di Lorenzo scala la classifica delle presenze: in arrivo la 13esima posizione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Di Lorenzo lascia il City alle spalle: il dato è assurdo