Napoli Di Lorenzo lascia il City alle spalle | il dato è assurdo
Il capitano azzurro sta per tagliare un traguardo davvero impressionante, a dimostrazione del suo enorme impatto con la maglia partenopea. Giovanni Di Lorenzo e il Napoli, una storia d’amore colma di successi. Con la fascia al braccio, il terzino azzurro ha potuto alzare al cielo due Scudetti, ha potuto giocare con e contro alcuni dei giocatori più forti al mondo e ha potuto consacrarsi come uno dei migliori laterali destri in circolazione nelle ultime stagioni. La sua crescita è sempre stata direttamente proporzionale al rapporto d’amore instaurato con la piazza. Di Lorenzo scala la classifica delle presenze: in arrivo la 13esima posizione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - lorenzo
Napoli, Di Lorenzo: “L’obiettivo è difendere lo scudetto, voglio chiudere la carriera qui”
Il Napoli accelera per Lorenzo Lucca, previsto un incontro con l’Udinese per definire il trasferimento
Napoli, chiuso il colpo Lorenzo Lucca: l’attaccante sarà il vice Romelu Lukaku
?Napoli, Di Lorenzo si scusa per l'espulsione di Manchester: "Mi prendo la responsabilità" Vai su Facebook
?#Napoli, Di Lorenzo si scusa per l'espulsione di Manchester: "Mi prendo la responsabilità" - X Vai su X
MANCHESTER CITY 2-0 NAPOLI ?? LA PAGELLA DI LUCA PERILLO: “Dominio City all’Etihad, Di Lorenzo lascia in 10 i suoi compagni”; I Top e Flop di City-Napoli: Politano straordinario, Di Lorenzo compromette la partita; FINALE City-Napoli 2-0: la squadra di Conte in 10 dopo 20’, decidono i gol di Haaland e Doku.
Champions League, Napoli in 10 dal 20': il Man City non lascia scampo - Il match dell'Etihad Stadium tra Manchester City e Napoli viene vinto dai Citizens, giocando a lungo 11 contro 10 ... Scrive sportnotizie24.com
Notte amara per il Napoli: il City non fa sconti - Il doppio colpo degli inglesi ha di fatto chiuso il match, lasciando agli azzurri poche occasioni per rende ... Come scrive ilnapolionline.com