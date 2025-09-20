Napoli Basket sconfitta in amichevole in Francia | esordio in azzurro per Mitrou-Long
Il Napoli Basket esce sconfitto dalla trasferta francese nel giorno dell'esordio di Naz Mitrou-Long con la canotta azzurra. Gli uomini di Magro, orfani di Aamir Simms, tenuto precauzionalmente a riposo a causa di un affaticamento muscolare, cedono nettamente per 109-77 al JL Bourg en Bresse. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: napoli - basket
Mercato Napoli Basket, Treier verso la permanenza e arriva Faggian?
Napoli Basket, ufficiale un altro acquisto: ingaggiato Faggian
Il punto sul mercato del Napoli Basket
Napoli Basket: domani l'amichevole contro il JL Bourg - facebook.com Vai su Facebook
- | ? Sarà possibile seguire il match con aggiornamenti live esclusivamente sui nostri social. #NapoliBasketball | #DestinationNapoli - X Vai su X
Napoli Basket, sconfitta in amichevole in Francia: esordio in azzurro per Mitrou-Long; Napoli Basketball, k.o. per 109-77 contrò Bourg-En-Bresse in amichevole; Tezenis, preseason chiusa con la sconfitta contro il Napoli: ora testa al campionato.
NAPOLI BASKET - Azzurri sconfitti in amichevole dal JL Bourg en Bresse, Magro: "Una partita molto utile per noi al netto del risultato" - La squadra di Coach Magro è stata superata in amichevole in Francia dal JL Bourg en Bresse, formazione che disputa i ... Da napolimagazine.com
: Napoli Basket, sonora sconfitta in trasferta contro il JL Bourg - Coach Alessandro Magro privo di Aamir Simms, non impiegato questa sera, tenuto precauzionalmente a riposo per un ... pianetabasket.com scrive