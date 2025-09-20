Napoli all' Istituto tumori rubati farmaci per 800mila euro
Non si esclude che il furto possa essere avvenuto su commissione, data la tipologia dei medicinali oncologici e il valore che potrebbero avere sul mercato nero. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Napoli, furto in Istituto tumori: rubati farmaci per 800mila euro #napoli #furto #istitutotumori #18settembre
