Napoli 17enne fermato per tentato omicidio aggravato dalle modalità mafiose

Puntomagazine.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli. Il giovane si era reso irrepribile: si era allontanato da una comunità dove era ristretto per una misura cautelare. La Polizia di Stato ha eseguito un decreto di fermo nei confronti di un ragazzo di 17 anni, gravemente indiziato di tentato omicidio, porto e detenzione di arma da fuoco aggravati dalle modalità mafiose. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e condotta dalla Squadra Mobile insieme al Commissariato di San Ferdinando. La sparatoria a San Ferdinando. L’episodio risale alla notte del 15 settembre. Un giovane è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco all’interno di un’abitazione nel quartiere San Ferdinando. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

