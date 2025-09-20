Nadia Battocletti un bronzo che scrive la storia | la 7ª medaglia italiana ai Mondiali di Tokyo 4×100 fuori

Atletica, l’Italia centra il record di medaglie ai mondiali. Un oro, tre argenti e tre bronzi. Mai l’atletica italiana aveva raggiunto un bottino simile ai Mondiali. Il record precedente risaliva a Göteborg 1995, con sei medaglie. A Tokyo, invece, la settima arriva grazie a Nadia Battocletti, che conquista un prestigioso bronzo nei 5000 metri con il tempo di 14:55.42. Una gara emozionante, condotta con coraggio dietro a due fenomeni keniane: la primatista mondiale Beatrice Chebet, oro in 14:54.36, e la campionessa uscente Faith Kipyegon, argento in 14:55.07, a soli quattro giorni dal trionfo nei 1500. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Nadia Battocletti, un bronzo che scrive la storia: la 7ª medaglia italiana ai Mondiali di Tokyo, 4×100 fuori

Nadia Battocletti fa il bis: dopo l’argento arriva il bronzo Cinquemila metri con il cuore a cento all’ora: Nadia Battocletti è di nuovo sul podio. Ha tagliato per terza il traguardo di Tokyo dopo una gara splendida, dopo aver condotto, controllato le avversarie. Anch Vai su Facebook

FENOME Nadia Battocletti si conferma nel gotha del mezzofondo e dopo l’argento nei 10.000 centra un magnifico bronzo nei 5000, giocandosela ancora una volta con le più forti! #WorldAthleticsChamps #Atletica #Tokyo2025 #Battocletti - X Vai su X

Tokyo 2025: argento e bronzo, che Nadia!; Atletica, Mondiali: fantastica Battocletti, bronzo nei 5000 e settima storica medaglia per l'Italia; Battocletti ancora una volta grande, bronzo mondiale nei 5000: Voglio sognare in grande anche a Los Angeles.

