Nadia Battocletti un bronzo che scrive la storia | la 7ª medaglia italiana ai Mondiali di Tokyo 4×100 fuori

Atletica, l’Italia centra il record di medaglie ai mondiali. Un oro, tre argenti e tre bronzi. Mai l’atletica italiana aveva raggiunto un bottino simile ai Mondiali. Il record precedente risaliva a Göteborg 1995, con sei medaglie. A Tokyo, invece, la settima arriva grazie a Nadia Battocletti, che conquista un prestigioso bronzo nei 5000 metri con il tempo di 14:55.42. Una gara emozionante, condotta con coraggio dietro a due fenomeni keniane: la primatista mondiale Beatrice Chebet, oro in 14:54.36, e la campionessa uscente Faith Kipyegon, argento in 14:55.07, a soli quattro giorni dal trionfo nei 1500. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

