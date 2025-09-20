Nadia Battocletti conquista la medaglia di bronzo nei 5000 metri piani femminili ai Mondiali senior 2025 di atletica leggera: a Tokyo, in Giappone, l’azzurra sale nuovamente sul podio dopo aver conquistato l’ argento sulla doppia distanza. La fondista italiana parla a caldo ai microfoni di Rai 2. L’azzurra è contenta ma affaticata: “ Con i 10.000, la batteria, ed un 5000 così qualificato, viene impossibile dire ‘E’ normale prendere una medaglia, verrà semplice’, ma ieri ho fatto uno step in più, nel senso che per me essere qui è davvero un sogno. Ho visto le mie avversarie tante di quelle volte in gara fare tempi che nella mia testa sono da uomo, ma ieri ho detto ‘Sai che c’è, questa volta provo, nessuno mi dice che non ce la farò, solo io mi pongo limiti’, e per questo motivo ho detto ‘Sto davanti, appena le vedo muoversi io devo stare davanti, non le posso lasciare davanti a me, perché altrimenti poi perdo il momento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nadia Battocletti: "Non avrei potuto immaginarlo neanche nei miei sogni migliori"