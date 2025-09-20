Nadia Battocletti è bronzo nei 5000 dopo l’argento nei 10000

Nadia Battocletti conquista con il tempo di 14’55?42 la medaglia di bronzo nella finale dei 5000 metri donne dei Mondiali di Tokyo. Quella di oggi è stata una gara tattica. L’atleta azzurra alla fine viene superata solamente dalle due keniane primatiste del mondo rispettivamente proprio dei 5000 e dei 1500, Beatrice Chebet oro in 14’54?36 e Faith Kipyegon argento in 14’55?07. La mezzofondista delle Fiamme Azzurre chiude così il suo mondiale in maniera trionfale dopo l’ argento nei 10.000 metri. Per l’Italia la settima medaglia di questa 20esima edizione dei campionati iridati. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Nadia Battocletti, è bronzo nei 5000 dopo l’argento nei 10000

