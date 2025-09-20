Nadia Battocletti è bronzo nei 5000 dopo l’argento nei 10000

Nadia Battocletti  conquista con il tempo di  14’55?42  la  medaglia di bronzo  nella  finale dei 5000 metri donne  dei  Mondiali  di  Tokyo. Quella di oggi è stata una gara tattica. L’atleta azzurra alla fine viene superata solamente dalle due keniane primatiste del mondo rispettivamente proprio dei 5000 e dei 1500,  Beatrice Chebet  oro in  14’54?36  e  Faith Kipyegon  argento in  14’55?07. La mezzofondista delle Fiamme Azzurre chiude così il suo mondiale in maniera trionfale dopo l’ argento  nei  10.000 metri. Per l’Italia la  settima medaglia  di questa 20esima edizione dei campionati iridati. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

