Nadia Battocletti non è più solamente la regina del mezzofondo europeo, capace di sorprendere le africane in volata ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 con un quarto posto nei 5000 ed un secondo nei 10.000 metri, ma ormai è diventata a tutti gli effetti una big globale delle lunghe distanze confermandosi ad alti livelli anche ai Mondiali di Tokyo 2025 con un argento nei 10.000 ed un bronzo nei 5000. La fuoriclasse trentina, protagonista di un impressionante salto di qualità nell’ultimo biennio a livello cronometrico e di risultati, sta scrivendo nuove pagine di storia dello sport italiano sfidando a testa alta (da sola) le corazzate keniane ed etiopi in un percorso di crescita che la porterà con ogni probabilità a sognare in grande verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nadia Battocletti come Mennea e Panetta: due medaglie nello stesso Mondiale!

