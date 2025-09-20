Myriam Sylla e il rituale in stanza con Alessia Orro | Con l'incenso direi che l'ho fatto bene
Myriam Sylla racconta scherzando di aver messo in atto pratiche non strettamente pallavolistiche per propiziare la vittoria dell'Italvolley femminile ai Mondiali: "Facevo la sciamana, direi che il rituale l'ho fatto bene". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: myriam - sylla
Myriam Sylla, dalla sveglia presto alla saggezza a tavola e l'esempio positivo del suo fidanzato
Alessia Orro e Myriam Sylla, l’amicizia oltre la rete fra pallavolo e social
Myriam Sylla vuole prendersi la Turchia: va al Galatasaray
Palermitana con accento lombardo A tu per tu con Myriam Sylla di Giampaolo Mattei - X Vai su X
Wanted Cinema. . La #meditazione, secondo la neocampionessa mondiale Myriam Sylla, è fondamentale, come lo sono le figure a cui ci si rivolge per praticarla. “Respiri” nasce con la volontà di indagare il ruolo crescente della meditazione nella vita contemp - facebook.com Vai su Facebook
Myriam Sylla e il rituale in stanza con Alessia Orro: “Con l’incenso, direi che l’ho fatto bene”.
Myriam Sylla e il rituale in stanza con Alessia Orro: “Con l’incenso, direi che l’ho fatto bene” - Myriam Sylla racconta scherzando di aver messo in atto pratiche non strettamente pallavolistiche per propiziare la vittoria dell'Italvolley femminile ai ... Segnala fanpage.it