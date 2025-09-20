My Generation è un viaggio in forma di documentario che ci porta a scoprire le generazioni che hanno fatto la storia contemporanea

Cosa accomuna Forest Whitaker, Ethan Hawke, Kristen Bell e Jenna Ortega? Ce lo spiega My Generation, il documentario in 4 parti di History Channel di cui vi mostriamo in anteprima una clip legata al concetto di femminismo nella seconda metà del Novecento. Da stasera in tv e per i prossimi sabati, alle 21.30 (e anche in streaming su Now, oltre che on demand) questi 4 attori si trasformano in narratori d’eccezione per raccontare le generazioni che hanno fatto la storia contemporanea. Di cosa parla My Generation. La scelta dei narratori, inoltre, non è casuale: ognuno appartiene alla generazione di cui parla. 🔗 Leggi su Amica.it

