Musetti vola ai quarti di finale del Chengdu Open | piegato in 3 set il croato Prizmic

Roma, 20 settembre 2025 - Lorenzo Musetti ha conquistato i quarti di finale del "Chengdu Open" (ATP 250 - cemento - montepremi 1.190.210 dollari), di scena nel capoluogo della provincia di Sichuan, in Cina. Il 23enne tennista di Carrara, numero 9 del ranking mondiale e bye al primo turno in qualità di favorito del tabellone, ha superato all'esordio nel secondo round (ottavi) il croato Dino Prizmic, n.121 del ranking, con il punteggio di 7-5 3-6 6-2, maturato in due ore e 17 minuti di gioco. Per un posto in semifinale l'azzurro, a caccia di punti pesanti per ottenere il pass per le Atp Finals di Torino, se la vedrà con il qualificato georgiano Nikoloz Basilashvili, 114esimo della classifica mondiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

