Musetti soffre ma piega Prizmic | è nei quarti dell’ATP di Chengdu

Il numero 9 del mondo supera in tre set il croato e continua la corsa in Cina: ora lo attende Basilashvili. Lorenzo Musetti centra l'accesso ai quarti di finale del "Chengdu Open", torneo ATP 250 in corso sul cemento della provincia cinese di Sichuan. Il 23enne azzurro, testa di serie numero uno e già certo del secondo turno grazie al bye, ha superato il croato Dino Prizmic (121 del ranking) dopo una battaglia di oltre due ore chiusa 7-5 3-6 6-2.