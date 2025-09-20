Musetti rialza la testa a Chengdu | batte Prizmic ora sogna le Finals

Soffre ma supera in tre set il talento croato, ora ai quarti contro Basilashvili. E per la corsa a Torino arriva un assist da Rublev, fuori subito a Hangzhou. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Musetti rialza la testa a Chengdu: batte Prizmic, ora sogna le Finals

In questa notizia si parla di: musetti - rialza

“Altra ottima risposta di #musetti Pesantissimo questo break rialza la testa nelle fasi finali di un parziale complicato 6-4”@LorenzoAndreol4 #USOpen - X Vai su X

Musetti rialza la testa, buona la prima allo US Open: chi affronta ora Vai su Facebook

Musetti rialza la testa a Chengdu: batte Prizmic, ora sogna le Finals.

Musetti parte con il piede giusto a Chengdu: “Il primo match in Cina è sempre un po’ complicato” - Inizia bene il suo percorso Lorenzo Musetti nel 'ChengduOpen' (ATP 250 - Secondo sport.tiscali.it

Musetti, buona la prima a Chengdu: chi affronta ai quarti di finale - Ad Hangzhou Zeppieri eliminato al 2° turno, mentre Cobolli sconfitto nella Laver Cup ... Da tuttosport.com