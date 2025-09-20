Musetti-Prizmic | orario precedenti e dove vederla in tv
(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo. Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 20 settembre, il croato Dino Prizmic, numero 121 del mondo, – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Chengdu, in Cina, uno dei primi tornei dello swing asiatico in cui ci sarà anche Jannik Sinner, di . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: musetti - prizmic
Dove vedere in tv Musetti-Prizmic, ATP Chengdu 2025: orario, programma, streaming
LIVE Musetti-Prizmic, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: esordio che nasconde tante insidie
LIVE Musetti-Prizmic, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: si avvicina il momento dell’azzurro
ATP Chengdu, vittorie di Tabilo e Prizmic: sfideranno gli italiani Darderi e Musetti - X Vai su X
Zeppieri agli ottavi di finale Musetti sfiderà Prizmic a Chengdu Ok Swiatek e Alexandrova a Seul Vai su Facebook
Musetti-Prizmic oggi, Atp Chengdu. Orario e dove vederla in tv; Pronostico Musetti Przmic: ottavi Atp 250 Chengdu; Musetti/McNally-Monfils/Osaka, US Open 2025: orario, tv, programma, streaming.
Dove vedere in tv Musetti-Prizmic, ATP Chengdu 2025: orario, programma, streaming - Esordio negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile dei Chengdu Open 2025 di tennis per l'azzurro Lorenzo Musetti, testa di serie numero 1, ... Si legge su oasport.it
Atp Hangzhou e Chengdu, il programma di sabato: partite e orari - Lorenzo Musetti debutta all'Atp 250 di Chengdu contro il croato Dino Prizmic, n. Segnala sport.sky.it