Musetti ai quarti a Chengdu | battuto Prizmic in tre set

Lorenzo Musetti, reduce dalla sconfitta contro Jannik Sinner ai quarti degli US Open, si qualifica ai quarti del torneo ATP 250 di Chengdu. Dopo il bye al primo turno, l’azzurro ha superato in tre set il croato Dino Prizmic con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-2, mettendo a segno 10 ace e con il 75% di prime palle in campo. Per un posto in semifinale, Musetti affronterà il georgiano Nikoloz Basilashvili, pronto a sfidare l’italiano per un posto tra i migliori quattro del torneo. Zeppieri si ferma agli ottavi all’Hangzhou Open. Nonostante un buon esordio, Giulio Zeppieri si ferma agli ottavi dell’ Hangzhou Open, cedendo 6-4 6-3 allo statunitense Learner Tien, 19enne di Irvine e settimo favorito del seeding. 🔗 Leggi su Lapresse.it

