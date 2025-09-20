Muri d' Autore 2.0 | spuntano nuove poesie a Le Fornelle

Nuovi versi al rione Fornelle, a cura di Greenpino. Continua a rendere incantevoli i muri del centro storico, infatti, il progetto Muri d'Autore 2.0, promosso dalla Fondazione Alfonso Gatto con il sostegno del programma “Sicuro, Verde e Sociale" del Comune di Salerno e da Cam Distribuzione srl. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: muri - autore

Muri d'Autore 2.0 a Le Fornelle: nuove opere nel quartiere, le foto

Nuovi interventi al quartiere Fornelle di Greenpino . Muri d'Autore 2.0 é un progetto di innovazione sociale della Fondazione Alfonso Gatto con il sostegno del programma “SICURO, VERDE E SOCIALE" del Comune di Salerno - Pagina ufficiale dell'Ente e da Vai su Facebook

Muri d'Autore 2.0: spuntano nuove poesie a Le Fornelle; Legro festeggia i 20 anni dei suoi Muri d'Autore e guarda oltre. Fotogallery; La Lube mette la saracinesca in Gara 4 e batte la Sir 3-0 tra le mura amiche. La serie di Semifinale Scudetto è sul 2-2.

Cavalli d’Autore 2025 a Siena dal 20 settembre al 6 ottobre, la settima edizione della mostra di pittura e scultura - Cavalli d’Autore 2025 dal 20 settembre al 6 ottobre a Palazzo Sergardi Biringucci in via Montanini 118 a Siena. Da antennaradioesse.it

Svastiche disegnate sui muri nel centro di Brescia, denunciati due 20enni: “Eravamo ubriachi” - La Digos ha individuato due dei presunti autori delle svastiche comparse il 18 dicembre su diversi muri in centro a Brescia. Scrive fanpage.it