Muore dopo l’incidente in bici addio a Silvano Dondi
Non ce l’ha fatta Silvano Dondi, il pensionato di 58 anni, che abitava a Villa Argine di Cadelbosco Sopra, rimasto gravemente ferito otto giorni fa in un incidente stradale all’altezza della rotatoria di via Europa, all’ingresso del centro abitato di Bagnolo, mentre su una bici elettrica tornava verso casa, pare dopo aver fatto spesa. Da subito le sue condizioni erano apparse gravi, tanto che sul posto era stato fatto intervenire anche l’elisoccorso, che aveva portato l’uomo al Maggiore di Parma, dopo lo scontro tra la bici e un’autovettura. Dondi è deceduto l’altra sera, all’ospedale parmense, dove era rimasto ricoverato in questi ultimi giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: muore - dopo
Schianto e fiamme, Lorenzo Perugini muore in moto dopo la festa
Muore dopo un calvario di 77 giorni in ospedale. “Era forte, abbiamo sperato”
Investito dall’autobus di fronte ai Giardini Margherita: muore dopo 16 giorni
Tragedia a Matelica, donna colpita da malore muore poco dopo. Vano ogni tentativo del 118 di salvarle la vita Vai su Facebook
Monserrato: ustionato dopo il rogo, muore dopo un mese di agonia - X Vai su X
Mattia Restuccia non ce l’ha fatta: muore a 7 anni dopo 4 giorni dall'incidente in bici. A travolgerlo un automobilista con la patente sospesa - A quattro giorni dall’incidente avvenuto ad Adria, lungo la strada regionale che porta al ... Come scrive ilgazzettino.it
Bambino investito in bicicletta ad Adria: tragico epilogo dopo giorni di ricovero - Bimbo di 7 anni investito in bicicletta ad Adria mentre era con la mamma: non ce l’ha fatta, la famiglia dona gli organi. Lo riporta notizie.it