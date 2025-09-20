Muore dopo l’incidente in bici addio a Silvano Dondi

Non ce l’ha fatta Silvano Dondi, il pensionato di 58 anni, che abitava a Villa Argine di Cadelbosco Sopra, rimasto gravemente ferito otto giorni fa in un incidente stradale all’altezza della rotatoria di via Europa, all’ingresso del centro abitato di Bagnolo, mentre su una bici elettrica tornava verso casa, pare dopo aver fatto spesa. Da subito le sue condizioni erano apparse gravi, tanto che sul posto era stato fatto intervenire anche l’elisoccorso, che aveva portato l’uomo al Maggiore di Parma, dopo lo scontro tra la bici e un’autovettura. Dondi è deceduto l’altra sera, all’ospedale parmense, dove era rimasto ricoverato in questi ultimi giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

