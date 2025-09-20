Muore a 28 anni nell' incidente con la moto i familiari cercano testimoni dello schianto costato la vita a Kevin Trofino

Si cercano testimoni dell'incidente che, domenica 31 agosto, è costato la vita a Kevin Trofino, giovane di Lentella morto a 28 anni dopo lo schianto della sua moto contro un'automobile. I familiari hanno diffuso un appello sui social network, con la speranza che qualcuno, transitato sulla statale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

