munizioni e machete sotto il letto sgomberato un appartamento arte

Non solo occupavano abusivamente un appartamento, ma sotto al materasso dove dormivano, avevano pure nascosto un machete, mentre accanto tenevano una scatola contenente delle munizioni. È successo giovedì quando la sezione di polizia giudiziaria e sicurezza urbana della polizia locale spezzina ha sgomberato un appartamento di proprietà di Arte, situato nel quartiere della Pieve, occupato da due cittadini tunisini, entrambi ventenni e irregolari sul territorio nazionale. L’operazione è stata svolta insieme ai tecnici dell’ente, che avevano programmato la sostituzione della serratura della porta d’ingresso poiché l’alloggio – non ancora assegnato – era privo di chiavi funzionanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

