Mudryk si dà all' atletica! Dopo il flop da 100 milioni al Chelsea nel mirino c' è Los Angeles 2028
L'ucraino, fermo per doping da dicembre '24, si sta allenando coi suoi connazionali sprinter per puntare all'Olimpiade californiana . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: mudryk - atletica
Il Chelsea lo pagò 100 milioni di euro, ora Mudryk passa all’atletica e vuole andare alle Olimpiadi
Ricordate Mudryk? Il Chelsea lo pagò 100 milioni. Ora vuole andare alle Olimpiadi come velocista di atletica leggera
Ricordate Mudryk? Il Chelsea lo pagò 100 milioni. Ora vuole andare alle Olimpiadi come velocista di atletica leggera Si sta allenando con la nazionale ucraina. Nel cacio fu squalificato per doping. In Premier ha battuto il record di velocità, con una punta di 36, - X Vai su X
Mudryk era considerato una delle grandi promesse del calcio europeo e la scorsa primavera era risultato positivo al controllo antidoping. Ora vuole correre alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 come velocista per l’Ucraina: https://fanpa.ge/uruvt Vai su Facebook
Mudryk, ‘pazza idea’ per Los Angeles 2028: alle Olimpiadi da velocista dopo lo stop nel calcio per doping - Mychajlo Mudryk, attaccante del Chelsea attualmente fermato per doping, avrebbe in testa un'idea n ... Secondo msn.com
Mychajlo Mudryk si dà all'atletica: vuole qualificarsi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La pazza idea dopo la squalifica per doping con il Chelsea - L'attaccante ucraino, che sta scontando una squalifica per doping, ha intenzione di intraprendere un'altra strada nel prossimo quadriennio. Si legge su eurosport.it