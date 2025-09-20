Mudryk si dà all' atletica! Dopo il flop da 100 milioni al Chelsea nel mirino c' è Los Angeles 2028

20 set 2025

L'ucraino, fermo per doping da dicembre '24, si sta allenando coi suoi connazionali sprinter per puntare all'Olimpiade californiana  . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il Chelsea lo pagò 100 milioni di euro, ora Mudryk passa all’atletica e vuole andare alle Olimpiadi

Ricordate Mudryk? Il Chelsea lo pagò 100 milioni. Ora vuole andare alle Olimpiadi come velocista di atletica leggera

mudryk d224 atletica dopoMudryk, ‘pazza idea’ per Los Angeles 2028: alle Olimpiadi da velocista dopo lo stop nel calcio per doping - Mychajlo Mudryk, attaccante del Chelsea attualmente fermato per doping, avrebbe in testa un'idea n ... Secondo msn.com

mudryk d224 atletica dopoMychajlo Mudryk si dà all'atletica: vuole qualificarsi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La pazza idea dopo la squalifica per doping con il Chelsea - L'attaccante ucraino, che sta scontando una squalifica per doping, ha intenzione di intraprendere un'altra strada nel prossimo quadriennio. Si legge su eurosport.it

