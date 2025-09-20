Mudryk riparte dai blocchi | mira ai 100 metri di Los Angeles 2028
In un silenzio che pochi avrebbero immaginato, l'ala del Chelsea sta provando a reinventarsi: niente dribbling, solo blocchi di partenza e velocità pura. Il nome è sempre lo stesso, Mychajlo Mudryk, ma l'orizzonte si chiama Los Angeles 2028. Le origini di una decisione inattesa Costretto a fermarsi per una squalifica legata al doping, Mudryk ha .
