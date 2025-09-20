Mudingayi ricorda il suo arrivo all’Inter | Quando mi telefonò Moratti tremavo potevo andare anche in quelle due squadre Poi svela l’aneddoto su Cassano

Mudingayi ricorda il suo arrivo all’Inter: «Quando mi telefonò Moratti tremavo, potevo andare anche in quelle due squadre». Il racconto. Gaby Mudingayi, centrocampista belga che ha militato tra Inter e Bologna dal 2012 al 2014, ha rievocato la sua esperienza in nerazzurro in un’intervista a Gazzetta.it. Il giocatore ha ricordato con emozione il momento in cui ricevette la telefonata di Massimo Moratti, allora presidente dell’ Inter, e l’accoglienza calorosa di Javier Zanetti, simbolo e capitano della squadra, che lo trattò come un figlio sin dal suo arrivo ad Appiano Gentile. Mudingayi ha spiegato come quella chiamata segnò una svolta importante nella sua carriera, preferendo i nerazzurri ad altre offerte provenienti da club italiani come Napoli e Fiorentina. 🔗 Leggi su Internews24.com

