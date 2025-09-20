Moviola Verona Juve Marelli boccia l’arbitro | Il rigore non c’era sono contrario a questa decisione Orban rischiava il rosso ma…
Moviola Verona Juve, l’analisi di Marelli a DAZN: non punibile il braccio di Joao Mario, tanti dubbi sulla mancata espulsione di Orban. Una partita tesa e combattuta, ma segnata da due episodi arbitrali molto controversi che hanno pesantemente condizionato la sfida tra Hellas Verona e Juventus. A fare il punto sulla direzione di gara del signor Rapuano è stato l’ex arbitro Luca Marelli, che dagli studi di DAZN ha analizzato i due momenti chiave del match, esprimendo un giudizio fortemente critico su entrambe le decisioni. PAROLE – «Il braccio in questa situazione non è punibile. Joao Mario non sa dove è il pallone, ha chiuso anche gli occhi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Verona-Juventus, moviola: è rigore quello per mani di Joao Mario, Orban rischia il rosso. Tutti gli episodi del Bentegodi - C’è il rigore assegnato, solo dopo l’onfield review, per il mani di Joao Mario. Lo riporta eurosport.it
