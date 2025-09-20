Moviola Verona Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 4ª giornata del campionato di Serie A 202526. La Juve gioca in casa del Verona per la 4ª giornata del campionato di Serie A 202526. Arbitra l’incontro Rauano. Nel ruolo di assistenti sono stati indicati Dai Giudici e Bahri, mentre il quarto ufficiale sarà Calzavara. La direzione del VAR vedrà all’opera l’arbitro Aureliano con il supporto dell’arbitro Massa. L’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. VERONA JUVE LIVE 1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Verona Juve. IN AGGIORNAMENTO .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Moviola Verona Juve LIVE: gli episodi dubbi del match