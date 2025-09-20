Moviola Verona Juve Calvarese critica Rapuano | Impreciso dal punto di vista tecnico! Eccessivo il richiamo al VAR sul braccio di Joao Mario manca l’espulsione di Orban!

Moviola Verona Juve, Calvarese ha criticato così l’operato di Rapuano per il rigore per braccio di Joao Mario e la mancata espulsione di Orban. Due episodi chiave, due decisioni che hanno pesato come un macigno sul risultato finale. Dopo il pareggio beffa di Verona, arriva l’analisi a Tuttosport dell’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che boccia senza appello la direzione di gara di Verona Juve. Secondo l’esperto, entrambi gli episodi più discussi sono stati valutati in modo errato, penalizzando in modo netto i bianconeri. MOVIOLA VERONA JUVE: GLI EPISODI DUBBI DEL MATCH Il rigore del Verona? “Richiamo VAR eccessivo”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moviola Verona Juve, Calvarese critica Rapuano: «Impreciso dal punto di vista tecnico! Eccessivo il richiamo al VAR sul braccio di Joao Mario, manca l’espulsione di Orban!»

In questa notizia si parla di: moviola - verona

Moviola Verona Juve LIVE: gli episodi dubbi del match

Moviola Verona Juve, Marelli boccia l’arbitro: «Il rigore non c’era, sono contrario a questa decisione. Orban rischiava il rosso ma…»

Moviola Verona-Juventus, Gazzetta: Rapuano insufficiente. Rigore c’è, manca il rosso a Orban

Moviola #VeronaJuve Ecco cosa è successo - X Vai su X

CONFERENZA Tudor pre VERONA JUVE: “Tanti gol subiti? Niente processi. DI GREGORIO ha sempre fatto bene" Il tecnico della Juventus Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Juve di Serie A. #juventusnews24 #ConferenzaTu - facebook.com Vai su Facebook

Perché alla Juve non è stato dato rigore su tocco di braccio di Ghilardi: c'è una sola motivazione; Juve-Inter: rigori, falli, espulsioni. Con e senza Var, quanti errori per gli arbitri; Il gol di Adzic è irregolare? I tifosi dell'Inter non hanno dubbi, Marelli e Calvarese neppure.

Verona-Juventus, moviola: è rigore quello per mani di Joao Mario, Orban rischia il rosso. Tutti gli episodi del Bentegodi - C’è il rigore assegnato, solo dopo l’onfield review, per il mani di Joao Mario. Si legge su eurosport.it

Moviola Verona Juve LIVE: gli episodi dubbi del match - Moviola Verona Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2025/26 La Juve gioca in casa del Verona per la 4ª giornata del campionato d ... Secondo juventusnews24.com