Movimento 5 Stelle Danilo Montanari eletto nuovo rappresentante del gruppo territoriale
Il Movimento 5 Stelle di Rimini ha rinnovato ieri il proprio rappresentante territoriale, eleggendo Danilo Montanari, giovane attivista e già referente dei Giovani pentastellati del Gruppo territoriale di Rimini. "La sua elezione rappresenta un segnale di rinnovamento e continuità insieme: la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: movimento - stelle
“Dai 5 Stelle prova di coerenza, favorevoli alla sfiducia a Ursula”. Parla l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Tamburrano
Novità per Calici di Stelle: quest’anno le cantine del Movimento turismo del vino aprono le porte ai pizzaioli
Il Movimento 5 Stelle ancora contrario all'impianto crematorio di Tavernelle: «Qualcuno valuta azioni legali»
Il Movimento 5 Stelle Toscana invita alla presentazione delle nostre candidate e dei nostri candidati alle elezioni regionali! Sabato 20 settembre – ore 12.00 Firenze, SMS di Rifredi 1883 – Via Vittorio Emanuele II, 303 Un momento importante per conos Vai su Facebook
MoVimento 5 Stelle (@Mov5Stelle) on X - X Vai su X
Movimento 5 Stelle, Danilo Montanari eletto nuovo rappresentante del gruppo territoriale; M5S: Danilo Montanari eletto nuovo rappresentante del Gruppo Territoriale; Movimento 5 Stelle, Toninelli: Tra le priorità le norme anticorruzione.
Danilo Montanari nuovo rappresentante di Rimini del Movimento 5 Stelle - Il Movimento 5 Stelle di Rimini ha rinnovato ieri il proprio rappresentante territoriale, eleggendo Danilo Montanari, giovane attivista e già referente della locale sezione giovani. Scrive altarimini.it
Movimento 5 Stelle: chi sono i 20 candidati alla guida, sfida aperta a Conte - La base del Movimento 5 Stelle è chiamata a scegliere il nuovo leader tra 20 candidati. Come scrive newsmondo.it