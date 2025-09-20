Movimenti sospetti in strada e ' centrale dello spaccio' in casa | tre uomini in arresto e 7 chili di droga sequestrati

Ravennatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di due cittadini stranieri e un italiano per spaccio di droga con il sequestro di 7,5 chilogrammi lordi di marjuana.In particolare, nell’ambito di una più ampia attività di polizia volta a contrastare il traffico e lo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

