Potrebbe essere la volta buona, quella in cui il sindaco di Cervia Mattia Missiroli si siederà al tavolo insieme ad associazioni di categoria e cooperativa bagnini per discutere di un tema caldo che si trascina da mesi in città: trattenimenti musicali e manifestazioni. L’annuncio dell’incontro arriva anche dopo le dichiarazioni del presidente di Confcommercio Ascom Cervia Nazario Fantini che ha ribadito il ‘no alle discoteche in spiaggia’. Dichiarazioni arrivate dopo la notizia che il locala Mambo potrebbe spostarsi in una zona ancora più centrale rispetto a quella di adesso (Bagno Le Saline). Sul tema intervengono anche Massimo Mazzolani e FdI: "Ci fa piacere che il Presidente Ascom si sia svegliato sul problema ma ha sbagliato il bersaglio, non si può pensare che la causa di tutto ciò che è successo questa estate sia riconducibile ad una sola attività, il problema è più ampio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Movida, incontro tra Comune e associazioni