Mourinho inizia col piede giusto vittoria all’esordio per l’ex Inter sulla panchina del Benfica | ecco come sono arrivati i 3 punti contro l’AVS

Mourinho inizia col piede giusto, vittoria all’esordio per l’ex Inter sulla panchina del Benfica: ecco com’è andata la sfida con l’AVS. Esordio positivo per José Mourinho alla guida del Benfica, che conquista i tre punti nella prima partita della sua seconda gestione sulla panchina delle Aguilas. Il tecnico portoghese, già vincente con club come Inter, Chelsea e Real Madrid, vede la sua squadra imporsi con un netto 3-0 contro l’ AVS, mostrando sicurezza tattica, dominio territoriale e precisione nelle finalizzazioni. Sudakov, Pavlidis e Ivanovic protagonisti. La squadra di Mourinho ha messo subito in chiaro le proprie intenzioni, controllando il gioco e creando occasioni per tutto il match. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mourinho inizia col piede giusto, vittoria all’esordio per l’ex Inter sulla panchina del Benfica: ecco come sono arrivati i 3 punti contro l’AVS

In questa notizia si parla di: mourinho - inizia

AVS Futebol SAD-Benfica (sabato 20 settembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Jose Mourinho inizia con una vittoria?

AVS Futebol SAD-Benfica (sabato 20 settembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Jose Mourinho inizia con una vittoria?

AVS Futebol SAD-Benfica (sabato 20 settembre 2025 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Jose Mourinho inizia con una vittoria?

La carriera di José Mourinho, uno dei tecnici più iconici del calcio moderno, appare oggi segnata da una dicotomia evidente tra i trionfi iniziali e le delusioni degli ultimi anni. Lo ha costruito la sua leggenda vincendo ovunque fosse approdato - facebook.com Vai su Facebook

Ora è fatta: José Mourinho torna subito in panchina dopo l'esonero al Fenerbahçe e sarà il nuovo allenatore del Benfica. Sostituisce Bruno Lage, allontanato dopo la clamorosa rimonta subita in Champions League contro il Qarabag. L'ex Roma era già stato n - X Vai su X

Esonero shock e arriva Mourinho: Serie A ribaltata; Eccellenza - Bergamo: partono col piede giusto Caravaggio e Pianico. Un punto per Ponte S.P. Mapello, Albino e Lemine Almenno; Duran buca il primo allenamento con il Fener, Mourinho infuriato: Ci saranno conseguenze.

Mourinho torna in Italia: “È l’uomo giusto” - Il mister portoghese, già protagonista di un ciclo vincente in Italia e reduce da un’esperienza intensa con la Roma, non ha mai realmente chiuso le porte al nostro campionato. Si legge su ilsussidiario.net