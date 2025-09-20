Mourinho inizia col piede giusto vittoria all’esordio per l’ex Inter sulla panchina del Benfica | ecco come sono arrivati i 3 punti contro l’AVS

Internews24.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mourinho inizia col piede giusto, vittoria allesordio per l’ex Inter sulla panchina del Benfica: ecco com’è andata la sfida con l’AVS. Esordio positivo per José Mourinho alla guida del Benfica, che conquista i tre punti nella prima partita della sua seconda gestione sulla panchina delle Aguilas. Il tecnico portoghese, già vincente con club come Inter, Chelsea e Real Madrid, vede la sua squadra imporsi con un netto 3-0 contro l’ AVS, mostrando sicurezza tattica, dominio territoriale e precisione nelle finalizzazioni. Sudakov, Pavlidis e Ivanovic protagonisti. La squadra di Mourinho ha messo subito in chiaro le proprie intenzioni, controllando il gioco e creando occasioni per tutto il match. 🔗 Leggi su Internews24.com

mourinho inizia col piede giusto vittoria all8217esordio per l8217ex inter sulla panchina del benfica ecco come sono arrivati i 3 punti contro l8217avs

© Internews24.com - Mourinho inizia col piede giusto, vittoria all’esordio per l’ex Inter sulla panchina del Benfica: ecco come sono arrivati i 3 punti contro l’AVS

In questa notizia si parla di: mourinho - inizia

AVS Futebol SAD-Benfica (sabato 20 settembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Jose Mourinho inizia con una vittoria?

AVS Futebol SAD-Benfica (sabato 20 settembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Jose Mourinho inizia con una vittoria?

AVS Futebol SAD-Benfica (sabato 20 settembre 2025 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Jose Mourinho inizia con una vittoria?

Esonero shock e arriva Mourinho: Serie A ribaltata; Eccellenza - Bergamo: partono col piede giusto Caravaggio e Pianico. Un punto per Ponte S.P. Mapello, Albino e Lemine Almenno; Duran buca il primo allenamento con il Fener, Mourinho infuriato: Ci saranno conseguenze.

Mourinho torna in Italia: “È l’uomo giusto” - Il mister portoghese, già protagonista di un ciclo vincente in Italia e reduce da un’esperienza intensa con la Roma, non ha mai realmente chiuso le porte al nostro campionato. Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Mourinho Inizia Piede Giusto