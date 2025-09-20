Motosega gli taglia il braccio mentre fa giardinaggio | rischia di morire dissanguato a Portogruaro

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di terrore in provincia di Venezia: un 50enne si è reciso un braccio con la motosega mentre tagliava rami in giardino. La ferita non solo ha comportato un danno importantissimo ai tessuti muscolari, ma ha messo in serio pericolo la sopravvivenza dell'uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

