Motocross MXGP Lucas Coenen si impone nella Qualifying Race a Hidden Valley terzo Mattia Guadagnini
Si è aperto con la Qualifying Race il sabato del Gran Premio di Australia 2025, ultimo capitolo del Mondiale MXGP 2025. Sul tracciato di Hidden Valley è stato il belga Lucas Coenen a conquistare la manche con il tempo di 23:36.321. Il classe 2006 non ha mai perso la testa della corsa, portandosi a casa i 10 punti della prova anticipando il rivale più esperto per il titolo Mondiale. In seconda posizione si è infatti piazzato proprio Romain Febvre, autore di una fantastica rimonta dalla quinta posizione. Distacco di più di 21 secondi per il francese della Kawasaki che vede sempre più vicino il titolo iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motocross - mxgp
Motocross, GP Finlandia 2025: programma, orari MXGP e MX2, streaming
Dove vedere il Motocross oggi in tv, GP Finlandia 2025: orari MXGP e MX2, programma, streaming
Motocross oggi in tv, GP Cechia 2025: orari MX2 e MXGP, programma, streaming
Stasera motocross pizza e #motocross #supercrosslive #mxgp #motocrosslife #supercross #carpi Vai su Facebook
MXGP verso il gran finale: questo weekend l'ultimo atto in Australia, LIVE su Sky Sport #SkyMotori #MXGPAustralia #MXGP #MX #Motocross #Motorsport - X Vai su X
Motocross MXGP, Lucas Coenen si impone nella Qualifying Race a Hidden Valley, terzo Mattia Guadagnini; MXGP of China: Andrea Adamo e Herlings in gara 2; MXGP25 #19 Cina. GP a Herlings, Febvre quasi fatta [VIDEO].
Motocross MXGP, Lucas Coenen si impone nella Qualifying Race a Hidden Valley, terzo Mattia Guadagnini - Si è aperto con la Qualifying Race il sabato del Gran Premio di Australia 2025, ultimo capitolo del Mondiale MXGP 2025. Come scrive oasport.it
MXGP: Herlings vince anche gara-2 a Shanghai, Coenen perde ancora quota - 2 al GP della Cina, penultimo atto valido per il Monidiale 2025 di motocross, classe MXGP, in ... Scrive oasport.it