Si è aperto con la Qualifying Race il sabato del Gran Premio di Australia 2025, ultimo capitolo del Mondiale MXGP 2025. Sul tracciato di Hidden Valley è stato il belga Lucas Coenen a conquistare la manche con il tempo di 23:36.321. Il classe 2006 non ha mai perso la testa della corsa, portandosi a casa i 10 punti della prova anticipando il rivale più esperto per il titolo Mondiale. In seconda posizione si è infatti piazzato proprio Romain Febvre, autore di una fantastica rimonta dalla quinta posizione. Distacco di più di 21 secondi per il francese della Kawasaki che vede sempre più vicino il titolo iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Motocross MXGP, Lucas Coenen si impone nella Qualifying Race a Hidden Valley, terzo Mattia Guadagnini