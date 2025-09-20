Motocross MX2 Kay De Wolf vince la Qualifying Race ed infiamma la lotta al titolo Mondiale

Si è aperto con la consueta Qualifying Race il sabato del Gran Premio di Australia 2025, ultimo atto del Mondiale MX2 2025. Sul circuito di Hidden Valley è stato l’olandese Kay De Wolf a conquistare la manche con il tempo di 23:46.711. Il pilota dell’Husqvarna inizia in maniera perfetta il weekend finale, portandosi a casa i 10 punti previsti e mettendo pressione a Langenfelder per la lotta al titolo. In seconda posizione si è imposto il giovane pilota belga Sacha Coenen (KTM, +5.720) che, dopo un avvio perfetto, è stato beffato nel finale da De Wolf. Terza posizione per lo spagnolo Guillem Farres (Triumph, +9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Motocross MX2, Kay De Wolf vince la Qualifying Race ed infiamma la lotta al titolo Mondiale

