Mosca | I jet russi non hanno violato lo spazio aereo dell’Estonia Zelensky | Massiccio attacco contro l’Ucraina tre morti

Massiccio attacco russo nella notte. Ieri caccia di Mosca sull'Estonia. Trump: Un grosso problema - Media, cyberattacco contro diversi aeroporti europei: colpiti Bruxelles, Berlino e Heathrow; Mosca, 'i jet russi non hanno violato spazio aereo estone'; Mosca smentisce di aver violato lo spazio aereo dell'Estonia, per Trump i jet russi sono un grosso problema.

Il ministero della Difesa russo ha negato che tre Mig russi abbiano violato lo spazio aereo estone.

Tre jet russi nello spazio aereo estone, respinti da F35 italiani. Mosca: "Nessuno sconfinamento" - Tre i casi di violazione nei cieli dell'Ue in meno di due settimane, ai danni anche di Romania e Polonia.

