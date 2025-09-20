Morto Vincenzo D' Ambra stava nuotando quando è stato colto da malore

E' morto nelle acque di Canneto, in un tratto a ridosso della la propria abitazione, Vincenzo (Enzo) D'Ambra, ex imprenditore del settore delle pomici, presidente della Pumex, editore di Teleisole e del Notiziario delle isole Eolie. D'Ambra era molto conosciuto, non solo nell'arcipelago, ed è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Morto Vincenzo D'Ambra, stava nuotando quando è stato colto da malore

Tragedia a Lipari nel mare di Canneto: morto Enzo D'Ambra. Colto da malore mentre si trovava in acqua - D’Ambra era molto conosciuto, non solo nell’arcipelago, ed è stato anche presidente di Confindustria Sicilia ... Scrive msn.com