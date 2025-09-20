Morto dopo l’uso del taser nel Reggiano | Dall’autopsia non emergono patologie

Per chiarire le cause del decesso di Claudio Citro, 42 anni, si attendono gli esiti negli esami su alcol e droga. 🔗 Leggi su Repubblica.it

morto dopo l8217uso del taser nel reggiano dall8217autopsia non emergono patologie

© Repubblica.it - Morto dopo l’uso del taser nel Reggiano: “Dall’autopsia non emergono patologie”

Morto dopo l'uso del taser | oggi ci sarà l'autopsia Tre poliziotti indagati per omicidio colposo; Reggio Emilia 41enne morto all'alba dopo l'uso del taser della polizia; Morto dopo l'uso del taser a Manesseno oggi l'autopsia per accertare il numero di scariche e altre lesioni.

Claudio Citro morto dopo essere stato colpito dal taser della polizia, l'autopsia: "Patologie cardiache lievi" - Claudio Citro non aveva patologie o difetti congeniti nella salute, eccezion fatta per una lieve insufficienza mitralica classificabile come patologia

Morto dopo l'uso del taser nel Reggiano: "Dall'autopsia non emergono patologie" - Per chiarire le cause del decesso di Claudio Citro, 42 anni, si attendono gli esiti negli esami su alcol e droga

