Morte di Maurizio Rebuzzini | nello studio trovate tracce di Dna da analizzare escluso il tentato suicidio

Come riferito a Fanpage.it, gli agenti della scientifica hanno effettuato rilievi con il luminol nello studio di Maurizio Rebuzzini, dove hanno trovato tracce di Dna che saranno analizzate in laboratorio. Per il momento è esclusa l'ipotesi di un tentativo di suicidio e i tabulati telefonici hanno confermato la telefonata che il figlio Filippo ha detto di aver fatto al padre prima di trovarlo in fin di vita sul ballatoio dello studio. L'autopsia è stata fissata per martedì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

