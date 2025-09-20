Morte Armani i possibili matrimoni di lusso post Re Giorgio | verso l' acquisizione-alleanza con Essilux versi un polo italiano del luxury

Ilgiornaleditalia.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla scomparsa di Armani nasce l’occasione per costruire un polo italiano del luxury che segnerebbe l’inizio di una nuova stagione industriale, culturale e strategica per il Made in Italy. EssiLux sembra essere il partner ideale cui mirava Re Giorgio La scomparsa di Giorgio Armani segna la f. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

morte armani i possibili matrimoni di lusso post re giorgio verso l acquisizione alleanza con essilux versi un polo italiano del luxury

© Ilgiornaleditalia.it - Morte Armani, i possibili "matrimoni di lusso" post Re Giorgio: verso l'acquisizione-alleanza con Essilux versi un polo italiano del luxury

In questa notizia si parla di: morte - armani

Giorgio Armani, l'amore per il compagno Sergio Galeotti: dal primo incontro alla Capannina alla morte del compagno. «Con lui se ne andò una parte di me»

Morte di giorgio armani, il leggendario stilista italiano

Morto Giorgio Armani: le cause della morte dello stilista

Il clan Armani: i fratelli, i nipoti, gli amori di Re Giorgio. Tutti i nomi della famiglia unita e mai sotto i riflettori; Giorgio Armani, chi sono gli eredi: la sorella Rosanna e i tre nipoti Silvana, Roberta e Andrea (sposato con la cantante Alexia); Marito e moglie di Ortisei sposati da 64 anni morti a un'ora di distanza: storia della coppia inseparabile.

morte armani possibili matrimoniMorte Giorgio Armani: dagli inizi dello stilista a Milano ai successi tra moda, cinema e sport - Il mondo ricorda Giorgio Armani e mezzo secolo di successi dalle passerelle al grande schermo, ai campi da gioco. Da it.euronews.com

morte armani possibili matrimoniGiorgio Armani, oggi i funerali (blindati) a Rivalta: sarà sepolto accanto alla madre. Alla camera ardente l'omaggio di amici e colleghi - Perfino più del giorno precedente, quando è stata aperta la camera ardente, nella consapevolezza che non ci saranno altre occasioni. Lo riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Morte Armani Possibili Matrimoni