Morta dopo un intervento a Codogno disposta autopsia sul corpo di Giuseppa Cuva | il dubbio dell’errore umano

CODOGNO – Saranno eseguiti nelle prossime ore gli accertamenti autoptici sul corpo di Giuseppa Cuva, la 57enne siciliana di nascita, ma residente a Turano Lodigiano, morta il giorno dopo l’ intervento chirurgico alla tiroide effettuato all’ ospedale di Codogno: saranno decisive le verifiche per capire quale sia stata l’esatta causa della morte (sembra un ictus), capire se avesse qualche problema di salute pregresso che possa in qualche modo aver causato l’ improvviso decesso o se la morte possa essere riconducibile ad un errore umano in sala operatoria. Vogliono infatti vederci chiaro i parenti, il marito Pino Alfieri e i tre figli, che al dolore e allo sconcerto delle prime si è aggiunta la rabbia per l’improvvisa scomparsa della 57enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morta dopo un intervento a Codogno, disposta autopsia sul corpo di Giuseppa Cuva: il dubbio dell’errore umano

