Morgese porta la Divina Commedia negli Stati Uniti e prepara l’omaggio a Rossini tra Detroit Washington e Boston

Manuele Morgese, attore e regista, guida una tournée negli Stati Uniti con letture dantesche e un recital dedicato a Gioachino Rossini, coinvolgendo musicisti e istituzioni tra Detroit, Washington e Boston. Il debutto a Detroit: Dante in lingua originale La tournée si apre il 19 settembre a Detroit, negli spazi della Wayne State University, dove Morgese . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Morgese porta la “Divina Commedia” negli Stati Uniti e prepara l’omaggio a Rossini tra Detroit, Washington e Boston

L’attore Manuele Morgese porta il testo nell’ambito delle iniziative organizzate per Boston Capitale della Creatività Italiana 2024’.

