Morgan su Rai1 la frase perfida su Jovanotti Deluso da Marco Mengoni e Noemi | Senza di me non esisterebbero

Morgan è tornato con un gran carico di perfidia e amarezza in Tv, ospite di Nunzia De Girolamo nel programma Ciao Maschio, in onda alle 17.10. Marco Castoldi non ha praticamente risparmiato nessuno. In particolare i colleghi, a cui rinfaccia da tempo di averlo isolato. Per non parlare di chi, secondo lui, dovrebbe essergli grato per la carriera e il successo ottenuto. Morgan e il sistema che lo ha escluso. «Io sono marginalizzato da tutto il sistema, nonostante i successi che ho avuto», ha esordito l’ex leader dei Bluvertigo, che non ha perso l’occasione per lamentarsi della scarsa attenzione ricevuta dal suo ultimo lavoro: «Adesso è uscito un film di cui ho curato le musiche, un documentario che ha vinto 47 festival in tutto il mondo, da Los Angeles a Londra, ma in Italia non ne ha parlato nessuno». 🔗 Leggi su Open.online