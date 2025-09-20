Morgan | Mengoni senza di me non esisterebbe
Morgan ph. Paolo Gepri ROMA – “Io sono marginalizzato da tutto il sistema, nonostante i successi che ho avuto. Adesso è uscito un film di cui ho fatto le musiche, che è un documentario, ha vinto 47 festival in tutto il mondo, è arrivato al primo posto a Los Angeles, Toronto, Londra, ovunque, e non ne ha parlato nessuno. Per esempio Marco Mengoni esiste perché l’ho scoperto io, non l’ha mai detto nessuno e nessuno lo dice. Se non ci fossi stato io non esisterebbe. Così come Noemi, Michele Bravi, tutti quei talenti li ho lanciati io. Mengoni era un ragazzino su cui nessuno avrebbe investito e io invece l’ho capito”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: morgan - mengoni
“Se rinasco voglio essere Jovanotti. Mengoni? Era un ragazzino su cui nessuno avrebbe investito, io invece l’ho capito ma è stato irriconoscente”: parla Morgan
MORGAN A CIAO MASCHIO: “MENGONI? SE NON LO AVESSI SCOPERTO IO NON ESISTEREBBE, È STATO IRRICONOSCENTE”
Morgan senza filtri: “Mengoni? L’ho scoperto io, ma è stato un ingrato”
Morgan ospite a Ciao Maschio (oggi alle 17.10) : «Marco Mengoni è stato irriconoscente, era un ragazzino su cui nessuno avrebbe investito e io l’ho capito. Il sistema non è riconoscente, lui poverino non può esserlo perché è attorniato da gente che rema cont - X Vai su X
Il cantautore a Ciao Maschio lancia accuse contro colleghi: "Ho scoperto Mengoni ma il sistema non è riconoscente" Vai su Facebook
Morgan: 'Io marginalizzato, Mengoni senza di me non esisterebbe'; Morgan a 'Ciao Maschio': Mengoni? Senza di me non esisterebbe, è stato irriconoscente; Morgan: Mengoni non esisterebbe se non ci fossi stato io.
Morgan: "Io marginalizzato, Mengoni senza di me non esisterebbe" - "Io sono una persona normalissima, magari sono un po' polemico, ma molto libero: non ho padroni, sono coraggioso, dico quello che penso, e questo fa andare in panico perché sono tutti abituati ai ... Segnala ansa.it
Morgan senza filtri: “Mengoni? L’ho scoperto io, ma è stato un ingrato” - Il cantautore ospite da Nunzia De Girolamo si sfoga: "Mengoni senza di me non esisterebbe, ma il sistema lo rende ingrato" ... Si legge su fanpage.it