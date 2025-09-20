Morgan | Mengoni irriconoscente senza di me non esisterebbe
“Io sono marginalizzato da tutto il sistema, nonostante i successi che ho avuto. Adesso è uscito un film di cui ho fatto le musiche, che è un documentario, ha vinto 47 festival in tutto il mondo, è arrivato al primo posto a Los Angeles, Toronto, Londra, ovunque, non ne ha parlato nessuno. Per esempio Marco Mengoni esiste perché l’ho scoperto io, non l’ha mai detto nessuno e non lo dicono. Mengoni se non ci fossi stato io non esisterebbe, cioè Marco Mengoni, Noemi, Michele Bravi, tutti quei talenti li ho lanciati io. Marco Mengoni era un ragazzino su cui nessuno avrebbe investito e io invece l’ho capito”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
